На Сумщині поліція оперативно затримала молодиків, які до смерті забили конотопчанина

Подія сталася учора, близько 05:00 години, у місті Конотоп. До поліції надійшло повідомлення від медичного працівника Конотопської центральної лікарні про те, що на одній із вулиць приватного сектору, на околиці міста, лежить побитий чоловік без ознак життя.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, працівники сектору реагування патрульної поліції на чолі з керівництвом відділу для встановлення всіх обставин події.

«У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку, слідчі та інші співробітники нашого відділу поліції оперативно встановили перебіг подій того ранку, — розповідає начальник Конотопського районного відділу поліції Сергій Забозлаєв. — Вжитими невідкладними оперативно-пошуковими заходами, працівниками нашого відділу було проведено подвірний обхід території прилеглої до місця скоєння злочину, відпрацьовано систему «Безпечне місто», опитано значну кількість можливих свідків події. І вже за добу, цей комплекс невідкладних заходів та титанічна робота поліцейських дала свій позитивний результат. А саме особи зловмисників були встановлені. Ними виявилися 16-річний та 17-річний, раніше судимі за майнові злочини, жителі іншого району.»

Встановивши перебіг подій того ранку, поліцейські з’ясували, що між юнаками та 44-річним потерпілим виникла словесна перепалка. В ході сварки, молодики нанесли йому тілесні ушкодження не сумісні з життям. Після чого залишили тіло чоловіка та пішли геть.

Під процесуальним керівництвом Конотопської окружної прокуратури, зловмисникам вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

У поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України, у рамках якого встановлюються обставини і причини смерті потерпілого.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області