Вимагали $10 тисяч, погрожуючи насильством – повідомлено про підозру двом полтавцям

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури двом жителям Полтави повідомлено про підозру у вимаганні передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

Також особам обрано запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

За даними слідства, у лютому поточного року підозрювані на вул. Петра Юрченка у Полтаві перестріли двох знайомих чоловіків та під надуманим приводом вимагали передати 10 тис. доларів США.

Не отримавши грошей, на початку березня вони знову перестріли знайомих, побили та, «гарантуючи» неприємності їм та рідним, висунули нову вимогу – передати гроші до кінця місяця, водночас погодилися знизити суму до 5 тис. доларів США.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчі дії здійснюються слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури