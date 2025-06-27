Вимагання $150 тис. правоохоронцями: нова підозра

НАБУ і САП розширили до 3 осіб коло учасників справи вимагання працівниками Бюро економічної безпеки та поліції Київщини хабаря у керівника компанії. Новим підозрюваним став ще один колишній детектив БЕБ.

За даними слідства, підозрювані вимагали 150 тис. дол. США за непритягнення до кримінальної відповідальності та розблокування рахунків підприємства. Особи тиснули на підприємця, переконуючи його у неминучості підозри, вироку і конфіскації майна.

Інших співучасників злочину викрили на початку червня.

Кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України.

Усім підозрюваним обрано запобіжні заходи. Одного з колишніх детективів БЕБ взято під варту з альтернативою застави у розмірі 4,24 млн грн та млн грн; до ще одного детектива БЕБ та ексслідчого Нацполіції застосовано застави.