В России убили семью из четырех человек

В Красноярском крае России неизвестные убили семью из четырех человек. Среди погибших – двое несовершеннолетних детей.

Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, пишут СМИ.

В следственном управлении отметили, что трагический случай произошел в городе Канск. Там в одной из квартир были обнаружены тела мужчины, женщины и двоих малолетних детей без признаков жизни. Их тела были изуродованы колото-резаными ранениями.

Правоохранители устанавливают личности погибших.

По этому факту возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии». // «Апостроф»