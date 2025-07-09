Вимагання та одержання 8% «відкату» – судитимуть службову особу КП «Полтаваелектроавтотранс»

Прокурори Полтавської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно службової особи КП «Полтаваелектроавтотранс».

Йому інкримінують одержання та вимагання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Посадовець вимагав від фізичної особи-підприємця, який постачав запчастини для автотранспортних засобів, 8% «відкату» від суми отриманих коштів за поставлений товар. У разі незгоди, погрожува затримувати оплати.

Упродовж січня – травня 2025 року за запчастини для підприємства ФОП отримав на свій рахунок майже 580 тис. гривень, з яких передав обумовлений «відкат» – понад 40 тис. гривень.

Посадовця затримали після одержання коштів у службовому кабінеті. Наразі він відсторонений від посади.

Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні – ГУНП та УСБУ в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури