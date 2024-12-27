Вимагав $3000 хабаря щомісячно – судитимуть колишнього високопосадовця Держпродспоживслужби України
Прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника одного із управлінь Держпродспоживслужби України.
Його обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).
За даними слідства, обвинувачений, перебуваючи на посаді начальника одного із управлінь Держпродспоживслужби України, вимагав від представника підприємства систематично надавати йому неправомірну вигоду.
Мова йде про 3 000 доларів США щомісячно.
За ці кошти чоловік обіцяв вплинути на своїх колег, щоб вони не створювали штучних перешкод у роботі підприємства. А саме під час проходження товариством державних фітосанітарних процедур.
Фігуранта затримали в порядку ст. 208 КПК України після одержання хабаря.
Наразі чоловік звільнений із займаної посади.
Досудове розслідування здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Львові.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратуриTweet