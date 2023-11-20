У Смілі затримали чоловіка, підозрюванонго в умисному вбивстві

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Під час пияцтва між товаришами виник конфлікт, який закінчився умисним вбивством. Зловмиснику повідомили про підозру. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Вбивство сталося 17 листопада, близько 17:00 години, у Смілі. Спочатку двоє товаришів разом випивали, пізніше вони почали конфлікт. 39-річний чоловік двічі ударив ножем 29-річного товариша. Один з ударів прийшовся в грудну клітку. Від отриманих ножових поранень потерпілий помер.

Зловмисника затримали на місці події в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчими, за процесуального керівництва прокуратури, затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.  Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області

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