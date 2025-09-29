Вищий антикорупційний суд конфіскував елітний автомобіль мера Самбора
Суд задовольнив позов прокурора САП про визнання активу необґрунтованим/
Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про конфіскацію в дохід держави автомобіля Audi Q7 2023 року, яким користується міський голова одного з міст на Львівщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Спеціальної антикорупційної прокуратури.
За даними Zaxid.net, мова про міського голову Самбора Юрія Гамара. У межах справи НАБУ та САП з’ясували, що у 2023 році донька мера набула у власність згаданий автомобіль.
За даними слідства, задля уникнення конфіскації мер переоформив автомобіль на третю особу – свого колишнього підлеглого (працівника комунального підприємства). «Проведений аналіз майнового стану та видатків посадовця, членів його сім’ї підтвердив неможливість придбання цього активу за рахунок законних доходів. Заслухавши доводи сторін, суд погодився з позицією прокурора САП та задовольнив позов у повному обсязі», – додали в САП.
Як відомо, наприкінці лютого 2025 року САП звернулася з позовом до суду про визнання необґрунтованим активу та конфіскацію автомобіля Audi Q7, на якому їздить мер Самбора Юрій Гамар. У межах забезпечення позову суд наклав арешт на кросовер.Tweet