Високопосадовець Держпродспоживслужби та двоє інспекторів систематично «доїли» імпортера квітів

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо заступника директора одного з департаментів Держпродспоживслужби України, а також посадовців Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області. Вони систематично вимагали «данину» з підприємців. Обвинувальні акти направлено до суду.

ДБР викрило зловмисників у серпні цього року, коли вони вимагали у підприємців гроші за видачу фітосанітарних сертифікатів, що засвідчують наявність або відсутність шкідливих організмів у будь-яких рослинах.

Такі сертифікати необхідні для ввезення рослин з-за кордону. Суми хабарів коливались від декількох сотень до декількох тисяч доларів США залежно від кількості товару та частоти його ввезення.

Зокрема, заступник директора одного з департаментів Держпродспоживслужби України вимагав від підприємця платити йому щомісячно по 3 тис. доларів США за те, що його товар безперешкодно отримуватиме відповідні сертифікати. У разі відмови він затягував видачу сертифікатів. Для взяття зразків, необхідних для проведення фітосанітарного контролю, посадовець вимагав вивантажувати вміст автомобілів. Через це порушувався температурний режим і рослини втрачали товарний вигляд.

Працівники ДБР затримали посадовця на «гарячому» під час отримання 3 тис. доларів США від одного з підприємців.

Його обвинувачують у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна. Обвинуваченого вже звільнено із займаної посади.

Також за систематичні побори судитимуть двох інспекторів фітосанітарного контролю ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області. Зокрема за проходження фітосанітарного контролю одним з підприємств вони частинами отримали 52 тис. грн.

Їх обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України)

Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Обох інспекторів відсторонено від виконання обов’язків.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

ДБР