Вистрелив юнаку в око: 18-річному рівнянину повідомили про підозру

Сьогодні, 6 грудня, суд обрав 18-річному жителю обласного центру запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту строком на 60 діб.

Так, 2 грудня о 20:45 на спецлінію 102 звернулися медики, що вони надавали допомогу парубку з проникаючим пораненням ока.

Поліцейські встановили, що того дня близько 19:30 у Рівному на території одного з місцевих парків на майдані Просвіти зустрілися дві компанії молодиків, аби вирішити спільний конфлікт. Під час сутички 18-річний рівнянин навмання із пневматичного пістолету вистрілив близько 4 разів у компанію навпроти.

Одна з куль влучила його однолітку в око. Зловмисник викинув пістолет та втік. Один зі знайомих потерпілого викликав медиків, які госпіталізували того до лікарні.

Наступного дня оперативники встановили місцезнаходження фігуранта.

Слідчі за процесуального погодження прокуратури повідомили йому про підозру за ч.4 ст.296 КК України (хуліганство).

Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області