Виступив посередником у хабарництві і «заробив» 100 000 бюджетних гривень

За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури жителю Рівненського району повідомлено про підозру у наданні неправомірної вигоди та заволодінні бюджетними коштами шляхом обману (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 369, ч. 1 ст. 190 КК України).

За даними слідства, восени 2022 року, чоловік, виступаючи посередником у державній закупівлі за бюджетні кошти між селищною радою Рівненського району та приватним підприємцем, підбурив підприємця та його компаньйона надати неправомірну вигоду службовим особам селищної ради за погодження укладення договорів купівлі-продажу військового спорядження, за що пізніше отримав свою винагороду – 100 000 гривень, заволодівши таким чином бюджетними коштами.

Особі вже повідомлено про підозру, вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводять слідчі Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 4 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури