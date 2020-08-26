Взрыв в общежитии на полигоне учебного центра «Десна»: обстоятельства инцидента

На днях в общежитии военного учебного центра в пгт Десна произошел взрыв.

УНН от правоохранителей стали известны обстоятельства инцидента, в котором один военный погиб, а еще несколько человек, включая гражданское лицо — девушку, — получили ранения.

В общежитие по приглашению старшего солдата (1995 года рождения) пришли две его знакомые девушки.

Указанные три человека, а также солдат (1998 года рождения) и младший сержант (женщина 1999 года рождения) собрались в одной из комнат общежития, где, по информации источников агентства, употребляли спиртное.

Позже одна из приглашенных девушек и младший сержант начали в шутку обливать друг друга водой и забежали в ванную комнату, где закрылись, чем вызвали недовольство солдата, который отдыхал вместе с ними. Упомянутый солдат потребовал открыть дверь, а иначе угрожал применить боевую гранату. Когда девушки отказались открыть, он прокричал что-то вроде «Аллаху — Акбар», после чего прогремел взрыв.

Указанный солдат от полученных при взрыве травм погиб на месте.

Старший солдат, младший сержант и девушка, которая находилась с ней в момент взрыва, получили многочисленные проникающие осколочные ранения различных частей тела, с которыми были госпитализированы.