На Буковині ексдиректора госпіталю обвинувачують у шахрайстві, службовому підробленні та розтраті майна

Протиправну діяльність 56-річного жителя Чернівецького району поліцейські викрили на початку червня 2021 року. Правоохоронці зібрали достатню доказову базу вини буковинця, який продовж тривалого часу вчинив низку кримінальних правопорушень, внаслідок чого завдав матеріальної шкоди медичному закладу на суму понад 200 тисяч гривень.

В ході досудового розслідування співробітники Чернівецького районного управління поліції встановили, що 56-річний колишній керівник місцевого госпіталю, вчинив низку злочинів. Зокрема, буковинець, під час виконання своїх службових обов’язків, з метою особистого збагачення, шахрайським шляхом та зловживанням довірою підлеглих, незаконно заволодів грошовими коштами медичної установи. Починаючи з січня 2017 року по березень 2021 року експосадовець, вводив в оману головного бухгалтера та забезпечував отримання заробітної плати за сумісництвом, обов’язки які фактично не виконував. Таким чином, чоловік незаконно заволодів понад 70 тисячами гривень.

Крім цього, колишній начальник медзакладу, вніс неправдиві відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт по встановленню пожежної системи в лікарні, а саме достовірно знаючи, що роботи виконані частково, зазначив про їх завершення та завищив їх вартість. Експосадовець, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив розтрату коштів на суму понад 132 тисячі гривень.

Згідно висновку експерта матеріальна шкода завдана медичній установі становить понад 200 тисяч гривень.

Слідчі поліції зібрали достатню кількість доказів вини чоловіка та наразі завершили досудове розслідування, матеріали якого з обвинувальним актом скерували до суду для розгляду. Фігуранту інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 статті 190 (Шахрайство), частинами 2, 3 статті 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та частиною 1 статті 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснювала Чернівецька окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області