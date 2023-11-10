«Взувала» довірливих громадян: жительку Радомишля підозрюють в низці шахрайств

Ще наприкінці минулого року 35-річна жінка в одній із соціальних мереж створила сторінку під вигаданим ім’ям. Там вона розмістила оголошення про продаж взуття за надзвичайно низькими цінами.

Упродовж кількох місяців, отримуючи замовлення від потенційних покупців, підприємлива жінка домовлялася про передплату на картковий рахунок. Однак, як тільки надходили кошти від замовників, «продавчиня» на зв’язок не виходила та блокувала їх.

Нині встановлено, що таким чином їй вдалося ошукати щонайменше п’ятьох бажаючих недорого придбати якісний товар.

Правоохоронці з’ясували, що для своїх махінацій жінка використовувала як свої банківські картки, так і платіжні засоби членів родини. Усе це вилучили поліцейські під час проведення слідчих дій у її помешканні.

Відтак на підставі зібраних доказів слідчі відділення поліції №3 (м. Радомишль) Житомирського РУП повідомили жінці про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 (Шахрайство) КК України.

Згідно з чинним законодавством такі діяння караються від штрафних санкцій до позбавлення волі на строк до 3 років.

Водночас поліцейські застерігають: якщо ви купуєте товари в Інтернет-мережі – обирайте післяплату. Так ви зможете захистити себе від ошуканців.

Житомирське районне управління поліції