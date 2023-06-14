Закарпатські поліцейські затримали зловмисника з партією особливо небезпечних наркотиків майже на ₴300 тисяч

Вчора, 13 червня, під час несення служби на блокпості, що розташований у селі Торонь Хустського району, співробітники Відділення поліції № 2 Хустського райуправління попередили ввезення на територію Закарпатської області партії «важких» наркотиків.

Зловмисник разом з наркотоваром намагався в’їхати до регіону в якості пасажира на мікроавтобусі марки «Opel». Однак йому не вдалося приховати від правоохоронців заборонені речовини – під час ретельної перевірки поліцейські виявили наркотики у одній із сумок фігуранта.

Для документування на місце події викликали слідчо-оперативну групу, співробітники якої провели огляд та вилучили речові докази. Зокрема вилучено орієнтовно 670 грамів наркотичних речовин, таких як Альфа-PVP (солі), LSD та Екстазі (MDMA). За цінами «чорного ринку» поліцейські вилучили у зловмисника товару на майже 300 тисяч гривень.

За оперативною інформацією затриманий транспортував наркотичні речовини з міста Івано-Франківськ для подальшого їх збуту на території Закарпаття. Наразі 28-річного прикарпатця, у порядку статті 208 КПК України, поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Його дії слідчі кваліфікували за ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України. За санкцією цієї статті підозрюваному у наркозлочині загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області