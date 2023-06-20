У Миколаївському районі директора підприємства підозрюють у заволодів бюджетними коштами під час реконструкції стадіону

Понад 200 тисяч гривень збитків завдав державному бюджету внаслідок своїх протиправних дій директор товариства з обмеженою відповідальністю. За скоєне підозрюваному загрожує до п’яти років ув’язнення.

Під час досудового розслідування слідчі відділення поліції № 5 Миколаївського районного управління встановили, що товариство на замовлення Ольшанської селищної ради здійснювало реконструкцію місцевого стадіону.

Директор підприємства, маючи умисел на привласнення бюджетних коштів, вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо об’єму та вартості робіт, а також не виконав відповідні умови з реконструкції стадіону. Чим, згідно з висновками проведених експертиз, внаслідок своїх протиправних дій завдав державному бюджетові збитків на загальну суму понад 200 тисяч гривень.

За процесуального керівництва Миколаївської окружної прокуратури слідчі повідомили директору товариства з обмеженою відповідальністю про підозру у скоєнні злочинів, передбачених чч. 2 та 3 ст. 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України «Службове підроблення».

Відповідно до санкцій інкримінованих статей зловмиснику загрожує до п’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певну посаду чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області