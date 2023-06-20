У Миколаївському районі директора підприємства підозрюють у заволодів бюджетними коштами під час реконструкції стадіону

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Понад 200 тисяч гривень збитків завдав державному бюджету внаслідок своїх протиправних дій директор товариства з обмеженою відповідальністю. За скоєне підозрюваному загрожує до п’яти років ув’язнення.

Під час досудового розслідування слідчі відділення поліції № 5 Миколаївського районного управління встановили, що товариство на замовлення Ольшанської селищної ради здійснювало реконструкцію місцевого стадіону.

заволодів бюджетними коштами під час реконструкції стадіону – у миколаївському районі слідчі поліції повідомили про підозру директору підприємства

Директор підприємства, маючи умисел на привласнення бюджетних коштів, вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо об’єму та вартості робіт, а також не виконав відповідні умови з реконструкції стадіону. Чим, згідно з висновками проведених експертиз, внаслідок своїх протиправних дій завдав державному бюджетові збитків на загальну суму понад 200 тисяч гривень.

За процесуального керівництва Миколаївської окружної прокуратури слідчі повідомили директору товариства з обмеженою відповідальністю про підозру у скоєнні злочинів, передбачених чч. 2 та 3 ст. 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України «Службове підроблення».

Відповідно до санкцій інкримінованих статей зловмиснику загрожує до п’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певну посаду чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області

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