У розтраті більше півмільйона бюджетних гривень підозрюють начальника управління освіти Дарницької РДА

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальнику управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації у розтраті бюджетних коштів у великому розмірі (ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, начальник управління освіти затвердила відповідні тарифікаційні списки на навчальний рік і прийняла рішення про нарахування та виплату на користь керівників окремих навчальних та позашкільних закладів Дарницького району непередбачених законом надбавок до посадового окладу. Також було безпідставно підвищено ставки заробітної плати за роботу в певних навчальних закладах.

Як наслідок, такими діями державі завдано збитків на загальну суму понад 520 тис грн, що підтверджується висновком судової економічної експертизи.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення від посади.

У кримінальному провадженні тривають слідчі дії, спрямовані на дослідження всіх обставин вчинення злочину.

Досудове розслідування здійснюється Дарницьким Управлінням поліції ГУ Нацполіції в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Київської міської прокуратури