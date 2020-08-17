Взято під варту донеччанина, який вбив мешканця Чернівців та підпалив його квартиру
За клопотанням слідчих поліції суд заарештував донеччанина за скоєння вбивства. Чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, 13 серпня, вночі на спецлінію «102» надійшло повідомлення від жительки Чернівців про пожежу в квартирі будинку по вулиці Головній. Під час ліквідації наслідків пожежі рятувальники виявили труп 56-річного власника квартири. На тілі померлого правоохоронці побачили тілесні ушкодження, що свідчили про насильницьку смерть.
У результаті проведення оперативно-розшукових заходів співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області встановили місцезнаходження зловмисника й затримали його в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особовою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
За фактом смерті буковинця слідчі поліції повідомили затриманому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Шевченківський районний суд міста Чернівці підтримав клопотання слідчих та обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 30 днів без можливості альтернативного внесення застави. Підозрюваному загрожує обмеження волі строком до п’ятнадцяти років.
Триває досудове розслідування.
Відділ комунікації поліції Чернівецької областіTweet