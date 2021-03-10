Взято під варту двох жителів Жашкова, які підозрюються у розбійному нападі на особу

За принципової позиції прокурора Уманської місцевої прокуратури ухвалою Жашківського районного суду від 05.03.2021 застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою двом жителям Жашкова, які підозрюються у вчиненні розбійного нападу (ч. 2 ст. 187 КК України).

За даними слідства, 32-річний та 35-річний місцеві жителі, 03.03.2021, діючи за попередньою змовою, підійшли до 23-річного потерпілого, який знаходився на зупинці громадського транспорту, що розташована по одній з центральних вулиць міста Жашкова, та відкрито, з метою заволодіння його майном дістали предмети, ззовні схожі на ножі, й приставивши їх до тіла потерпілого наказали останньому віддати все майно, яке той мав при собі.

Потерпілий під впливом погроз застосування насильства, небезпечного для його здоров’я, віддав зловмисникам своє майно, після чого нападники сіли до автомобіля та зникли, тим самим завдавши потерпілому матеріальну шкоду.

Довідково: за вчинене особам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури