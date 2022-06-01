Взято під варту мешканця Київщини, який застрелив чоловіка

За клопотанням Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури суд заарештував на 2 місяці без права на заставу мешканця Київщини, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 28 травня у місті Васильків між місцевим жителем, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, та чоловіком виник словесний конфлікт. Підозрюваний взяв рушницю та з вікна власного будинку вистрілив у голову потерпілому, від чого останній помер.

Досудове розслідування триває та здійснюється слідчими відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура