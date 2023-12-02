Взято під варту мешканця Київщини, підозрюваного у зґвалтуванні 9-річної доньки

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Броварської окружної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку за фактами зґвалтування та сексуального насильства (ч. 4 ст 152, ч. 4 ст. 153 КК України).

За даними слідства, підозрюваний зайшов до кімнати 9-річної доньки та користуючись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, зґвалтував її. Окрім того, чоловік вчинив насильницькі дії сексуального характеру.

Про протиправні дії підозрюваного до поліції повідомила мати дівчинки.

За клопотанням прокуратури суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Броварського райуправління ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура