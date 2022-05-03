Взято під варту мешканця Мукачівщини, підозрюваного у вбивстві родича

За доводами прокурора Мукачівської окружної прокуратури мешканцеві району обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за підозрою в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Встановлено, що чоловік розпивав алкогольні напої зі своїм родичем, коли між ними виник побутовий конфлікт. У ході нього підозрюваний схопив кухонний ніж і вдарив потерпілого в грудну клітку. Від отриманого поранення чоловік помер на місці події. Його тіло виявили сусіди, які і повідомили про це правоохоронців.

Наразі всі обставини злочину з’ясовують у межах досудового розслідування. У разі доведення вини підозрюваного йому може загрожувати ув’язнення на строк від 7 до 15 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури