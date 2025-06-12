Взято під варту молодика, який зарізав вітчима

За клопотанням слідчого та прокурора Окружної прокуратури міста Суми рішенням суду 24-річному підозрюваному в умисному вбивстві вітчима обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Мова йде про подію, що сталась у м. Суми 8 червня 2025 року. Багатодітна родина до цього проживала в Краснопільській громаді, однак вимушена була покинути домівку через постійні обстріли, відтак мешкала в одному з місцевих гуртожитків. Саме в цій родині у вечірній час між молодиком та його вітчимом сталась суперечка, під час якої підозрюваний щонайменше 8 разів ударив чоловіка ножем у спину.

Від отриманих поранень 35-річний чоловік помер на місці події.

Причину свого вчинку підозрюваний пояснити не зміг, єдине визнав, що не хотів, щоб цей чоловік проживав з їх родиною.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура