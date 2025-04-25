Взято під варту миколаївця, який жорстоко вбив свою матір

Під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури міста Миколаєва 23-річному місцевому жителю повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Суд обрав для нього запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Злочин стався 20 квітня поточного року в одному з житлових будинків на вулиці Шосейній у Миколаєві. За даними слідства, підозрюваний разом зі своєю 54-річною матір’ю прийшли в гості до знайомої. Унаслідок раптового конфлікту чоловік почав бити матір, а потім наніс їй численні ножові поранення. Від отриманих травм жінка померла на місці події.

Після скоєного нападник почав завдавати ударів власниці квартири. Вона отримала тілесні ушкодження і нині перебуває в лікарні.

21 квітня 2025 року підозрюваного затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюється Миколаївським районним управлінням поліції ГУНП в Миколаївській області.

Миколаївська обласна прокуратура