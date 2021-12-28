Взято під варту підозрюваного у вбивстві перехожого на вул. Булгакова у Києві

За клопотанням Святошинської окружної прокуратури міста Києва судом взято під варту підозрюваного у вчиненні умисного вбивства перехожого у Святошинському районі столиці (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України).

Згідно із матеріалами слідства, 24 грудня 2021 року, близько 23 години на зупинці громадського транспорту по вул. Булгакова між чоловіками виник конфлікт, у зв’язку і тим, що потерпілий намагався припинити сварку підозрюваного із цивільною дружиною.

Агресивно відреагувавши на зауваження, чоловік завдав потерпілому два проникаючих поранення в живіт та груди, внаслідок яких потерпілий помер.

У ході відпрацювання території суміжної з місцем скоєння вбивства правоохоронці, із залученням очевидців, затримали чоловіка, у якого при огляді було виявлено та вилучено ніж з наявними на ньому плямами бурого кольору, такі ж плями було виявлено на джинсах затриманого.

Наразі підозрюваного у вчиненні умисного вбивства взято під варту.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Святошинського управління поліції ГУ НП в м. Києві.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура