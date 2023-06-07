Взято під варту трьох волинян, підозрюваних у розбої в Цумані

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури трьом волинянам повідомлено про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб розбою в умовах воєнного часу (ч.4 ст. 187 КК України).

Уночі 03 червня 2023 року спільники (23-, 25- та 36-річний жителі Луцького району) проникли у будинок до мешканки селища Цумань.

Погрожуючи пістолетом, вони відібрали у 53-річної жінки 2000 євро та втекли.

Згодом з’ясувалося, що злочин молодики ретельно планували, вивчили спосіб життя потерпілої, знали, що у помешканні не буде інших людей, приїхали на місце автомобілем заздалегідь, а опісля спалили своє взуття та одяг, аби приховати сліди.

Затриманим невдовзі завдяки злагодженим діям правоохоронців зловмисникам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області.

Довідково: згідно із санкцією ч.4 ст. 187 КК України за розбій, вчинений в умовах воєнного часу, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Пресслужба обласної прокуратури