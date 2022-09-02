Двоє малолітніх дітей віком 4 та 12 років померли, бо мати нагодувала їх отруйними грибами

Прокурором Гайсинської окружної прокуратури погоджено письмове повідомлення про підозру матері, через бездіяльність якої померло двоє її малолітніх дітей

За процесуального керівництва Гайсинської окружної прокуратури слідчим слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області повідомлено про підозру жительці Гайсинського району у злісному невиконанні нею встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).

За даними слідства, підозрювана всупереч вимогам ст. 51 Конституції України, ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», ч. 2 ст. 150 Сімейного кодексу України, злісно не виконувала батьківські обов`язки піклуватися про здоров`я своїх малолітніх дітей, що виразилося у невжитті заходів до своєчасного звернення до медичного закладу, для надання дітям необхідної медичної допомоги що спричинило тяжкі наслідки у вигляді смерті дітей.

Підозрювана, назбиравши в лісі грибів, серед яких виявилися й отруйні, приготувала з них страву та нагодувала своїх малолітніх дітей. Коли стан їх самопочуття стрімко погіршився, не звернулася до лікарні для надання дітям кваліфікованої медичної допомоги, зайнялася самостійним лікуванням. Після госпіталізації дітей до лікарні підозрювана не повідомила лікарів, що годувала їх грибами, час було втрачено та двоє малолітніх дітей віком 4 та 12 років померли.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованого злочину перед судом підозрюваній загрожує покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури