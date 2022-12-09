Взято під варту жителя Дубенщини, який до смерті побив знайомого

Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу 30-річному жителю села Білоберіжжя відбулося сьогодні, восьмого грудня, у Дубенському районному суді.

Нагадаємо, увечері шостого грудня під час розпивання алкогольних напоїв у будинку 30-річного жителя села Білоберіжжя між ним та 55-річним жителем села Заруддя виник конфлікт, в ході якого молодший руками й ногами побив свого гостя.

Від отриманих травм наступного дня потерпілий помер у реанімаційному відділенні.

Вчора слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинили смерть потерпілого).

Сьогодні суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

За скоєне нападнику загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області