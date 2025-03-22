Взято під варту жителя Рівненщини, який зарізав знайомого

Відповідно до санкції статті нападнику може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 19 березня, у селі Вичівка під час застілля між 56-річним місцевим жителем та 53-річним односельцем виникла сутичка, в ході якої останній наніс близько шести ударів кухонним ножем в шию господаря оселі. Від отриманих травм 56-річний чоловік помер на місці.

Правоохоронці затримали зловмисника у порядку статті 208 КПК України.

Слідчий за процесуального керівництва прокуратури повідомив фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Сьогодні, 21 березня, суд задовольнив клопотання слідчого та обрав 53-річному жителю села Вичівка запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на 60 діб.

Відділ комунікації поліції Рівненської області