Яблоко от яблони… Отец пермского убийцы был наемником в Чечне и на Донбассе — СМИ

После массового убийства в университете российской Перми журналисты изучили семью Тимура Бекмансурова, стрелка устроившего бойню в вузе.

ак стало известно с опросов соседей, проведенного журналистами издания Znak — отец убийцы работает наемником и воевал на стороне боевиков на оккупированной террритории Донбасса, пишет УНН.

“Соседи Бекмансуровых в большинстве своем говорят, что те жили тихо и почти незаметно. С ними мало кто общался и еще меньше тех, кто хоть что-то знал о них. Лишь один сосед, попросив предварительно не раскрывать его имени, сообщил ряд довольно примечательных подробностей об этой семье”, — пишет издание.

“Отец Тимура не живет с ними. Вроде бы где-то в Удмуртии. Знаю, что на жизнь зарабатывает войной. Еще с чеченской наемником работал и потом почти по всем горячим точкам воевал, включая Донбасс”, — сказал сосед Бекмансуровых.

По его словам, Тимур с детства видел оружие: “несколько отцовских стволов в этой квартире до сих пор хранятся, Тимур на них и учился стрелять”. 38 тыс. рублей на ружье, с которым Бекмансуров пришел сегодня в университет, продолжил собеседник, дали ему летом “собственные родители”. “Они с одноклассником Володей ездили летом все вместе на полигон пристреливать его”, — добавил собеседник.

О том, что Бекмансуров готовит “колумбайн” (термин по следам расстрела в американской школе “Колумбайн” в 1999 году, играющего важную роль в исследовании психологии массовых убийств), многие, с его слов, начали подозревать еще в мае этого года. “Он начал рассказывать, что может зайти запросто в свою школу и всех там положить”, — сказал сосед стрелка. Эти разговоры начались вскоре после расстрела, который устроил 11 мая в казанской гимназии № 175 19-летний Ильназ Галявиев, и Бекмансуров “о Галявиеве упоминал”.

Журналисты также добавили, что: “Мужчина считает, что мать Бекмансурова „наверняка знала“ о планах сына, но предпочла не заострять на этом внимание. То ли не хотела педалировать тему и раздражать лишними нотациями сына, то ли женщине просто было некогда этим заниматься. „Она какой-то крупный руководящий работник“, — утверждает сосед Бекмансуровых”.

Отметим, что на информацию журналистов отреагировал посол Украины в Чешской республике Евгений Перебийнис, написав в Twitter: “Отец стрелка из пермской школы был наемником на Донбассе, где убивал украинцев. Такая вот российская династия”.

Otec střelce z permské školy byl žoldnéřem v Donbasu, kde zabíjel Ukrajince. Taková ruská dynastie. — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) September 21, 2021

Контекст

20 сентября студент первого курса юрфака Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров пришел с ружьем Huglu в кампус своего вуза и устроил бойню. Погибли шесть человек, 28 получили огнестрельные ранения и различные травмы. Спустя считанные минуты выяснилось, что стрелок написал письмо — манифест, в котором назвал окружающих его людей “биомусором” и подробно описал как на протяжении нескольких лет готовился убивать. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее огромной трагедией, в Пермь с проверками вылетели генералы и федеральные министры. За кадром, однако, осталась семья “колумбайнера”. Как удалось выяснить журналистам, трагедии могло и вовсе не случиться, “обрати кто-нибудь внимание на неадекватного ребенка и его странных родителей”.