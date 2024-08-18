Як не стати жертвою торгівців людьми

Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну стало додатковим фактором активізації торговців людьми. Нині українські правоохоронці фіксують вияви таких злочинів навіть на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики України.

В міністерстві зауважили, що наразі неможливо задокументувати факти злочину на окупованих територіях, але зафіксовані випадки дозволять у майбутньому притягнути кривдників до відповідальності.