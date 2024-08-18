Як не стати жертвою торгівців людьми

Published

Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну стало додатковим фактором активізації торговців людьми. Нині українські правоохоронці фіксують вияви таких злочинів навіть на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики України.

В міністерстві зауважили, що наразі неможливо задокументувати факти злочину на окупованих територіях, але зафіксовані випадки дозволять у майбутньому притягнути кривдників до відповідальності.

Державний експерт експертної групи з питань протидії торгівлі людьми, домашньому насильству та гендерної рівності Мінсоцполітики Андрій Лабунь дав поради, які допоможуть не потрапити на гачок торгівців людьми.

Для цього варто дотримуватись правил безпеки:

  • будьте обачними – ніколи та нікому не передавайте документи, що посвідчують особу. Ваша ідентичність – це ваша головна цінність;
  • вивчайте мову країни, де плануєте працювати. Базові знання допоможуть вам контролювати ситуацію;
  • не діліться особистою інформацією в інтернеті. Пам’ятайте про кібербезпеку;
  • перевіряйте умови праці перш ніж приймати будь-яку пропозицію роботи;
  • завжди повідомляйте своїх близьких, родичів та партнерів про усі дані вашої поїздки: маршрут, країна, місце призначення, номер закордонного телефону, ПІП контактної особи, яка вас буде зустрічати, та інші дрібні та не менш важливі деталі вашої подорожі;
  • придумайте з близькими кодове слово, яке ви будете застосовувати, якщо потрапите у небезпеку;
  • майте при собі перелік телефонів посольств та консульських установ України за кордоном.
Like

Tags:

You may also like...