Як не стати жертвою торгівців людьми
Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну стало додатковим фактором активізації торговців людьми. Нині українські правоохоронці фіксують вияви таких злочинів навіть на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики України.
Державний експерт експертної групи з питань протидії торгівлі людьми, домашньому насильству та гендерної рівності Мінсоцполітики Андрій Лабунь дав поради, які допоможуть не потрапити на гачок торгівців людьми.
Для цього варто дотримуватись правил безпеки:
- будьте обачними – ніколи та нікому не передавайте документи, що посвідчують особу. Ваша ідентичність – це ваша головна цінність;
- вивчайте мову країни, де плануєте працювати. Базові знання допоможуть вам контролювати ситуацію;
- не діліться особистою інформацією в інтернеті. Пам’ятайте про кібербезпеку;
- перевіряйте умови праці перш ніж приймати будь-яку пропозицію роботи;
- завжди повідомляйте своїх близьких, родичів та партнерів про усі дані вашої поїздки: маршрут, країна, місце призначення, номер закордонного телефону, ПІП контактної особи, яка вас буде зустрічати, та інші дрібні та не менш важливі деталі вашої подорожі;
- придумайте з близькими кодове слово, яке ви будете застосовувати, якщо потрапите у небезпеку;
- майте при собі перелік телефонів посольств та консульських установ України за кордоном.