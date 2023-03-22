Поліцейські затримали зловмисника, причетного до вбивства чоловіка у Житомирському районі

Увечері 21 березня на спецлінію «102» зателефонувала 56-річна житомирянка з повідомленням про загибель її чоловіка у дачному будинку, розташованому у с. Лісівщині Станишівської громади. Обставини події з’ясовували працівники слідчо-оперативної групи відділу поліції №1 Житомирського райуправління.

Правоохоронці виявили тіло 59-річного чоловіка на підлозі в одній з кімнат будинку. На його голові були видимі тілесні ушкодження, схожі на вогнепальні поранення. Для встановлення причини смерті та інших обставин було призначено судово-медичну експертизу тіла.

З місця події поліцейські вилучили низку речових доказів, опитали місцевих жителів, провели ретельне обстеження території та інші розшукові заходи.

У результаті встановили причетність до вбивства 49-річного місцевого жителя. Попередньо, між ним та загиблим виник побутовий конфлікт. Тож напередодні чоловік прийшов до опонента додому з’ясовувати стосунки, а з собою прихопив незареєстровану мисливську рушницю, якою й скористався.

Поліцейські вилучили зброю та затримали чоловіка в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Попередня правова кваліфікація події – ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. За протиправне заподіяння смерті іншій людині передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області