Як працює суддівська кругова порука: суддя на підпитку спричинив ДТП та не поніс жодної відповідальності

27 лютого 2019 року Роман Тітівалов – суддя Турійського районного суду Волинської області, святкував свій день народження, а після, сів за кермо на підпитку та спричинив ДТП: в’їхав у вантажівку, яка від удару вилетіла на узбіччя і знесла зупинку громадського транспорту. На щастя на зупинці не було людей, а тому єдиним хто травмувався став сам суддя.

Експертиза показала, що після аварії вміст алкоголю в крові судді перевищувала допустиму норму в понад 13 разів, зазначає Prosud.

Що з ним сталось далі ?

Якщо коротко, то абсолютно нічого: суддя Тітівалов не поніс жодної відповідальності, продовжує працювати суддею та навіть розглядати справи про п’яні ДТП. Лише у липні ми з вами заплатили понад 186 тис.грн зарплатні цьому судді, а загалом за 2020 рік він отримав – майже 1 млн грн зарплатні.

Чому так сталось?

Кримінальну справу щодо Тітіванова понад рік розслідувало ДБР, проте, у січні 2020 року – закрило її. Після розголосу справу поновили, проте, як проходить розслідування зараз – невідомо.

Адміністративну справу за 130 статтею (водіння напідпитку) – закрили через суд через нібито фальсифікацію доказів (аналізу крові судді).

Після закриття кримінальної справи ДБР звернулися до Вищої ради правосуддя з проханням покарати суддю. Проте членкиння ВРП, Світлана Шелест, також вирішила, що доказів вини судді недостатньо – та не стала притягувати Тітівалова до відповідальності.

Ось так, завдяки круговій поруці в судових органах судді продовжують уникати будь-якої відповідальності за порушення закону…