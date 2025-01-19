єПідримка – МВС застерігає від фейкових повідомлень шахраїв

Якщо ви постраждали одразу звертайтеся в поліцію.

Як діють зловмисники?

Створюють фейкові сайти й акаунти, де пропонують нібито державні виплати.

Просять перейти за посиланням і ввести дані банківської картки.

Використовують отриману інформацію для списання коштів з карток.

Як захистити себе?

Не вводьте на підозрілих сайтах: дані картки, PIN-код, логін і пароль від інтернет-банкінгу, одноразові паролі чи коди з SMS.

Перевіряйте інформацію тільки на офіційних ресурсах.

Пам’ятайте: банки та державні установи ніколи не просять дані ваших карток через соцмережі чи сторонні сайти.

Якщо ви постраждали одразу звертайтеся в поліцію.

Будьте пильними та бережіть себе!

МВС України