На Харківщині затримано службовця, який очолював псевдолісгоп та передавав деревину на потреби окупантів
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру завідувачу одного із секторів ДП «Куп‘янське лісове господарство» за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні службовець перейшов на бік ворога під час окупації м. Куп‘янськ.
Представники країни-агресорки спочатку призначили чоловіка на посаду «головного інженера» у незаконно створеному органі окупаційної влади – «ГП «Купянское лесное хозяйство».
У червні за сумлінну роботу російські куратори «підвищили» зрадника та запропонували йому стати «в.о. директора», на що той погодився. Призначав «очільника» на нову посаду «и.о. главы военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области».
Аби догодити російським ватажкам, лісник забезпечував підбір кадрів для роботи у незаконно створеному органі, організовував незаконну заготівлю та надання лісоматеріалів окупаційній владі для облаштування бліндажів та інших фортифікаційних споруд, що використовувалися військовими держави-агресора проти ЗСУ.
6 жовтня зрадника затримали у Харкові. Наразі прокурорами ініційовано перед судом питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування проводять слідчі другого СВ територіального управління ТУ ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві.
Харківська обласна прокуратура