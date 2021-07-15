Професора Рівненської медичної академії затримали на хабарі у ₴33 тис. за вступ

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Науковець обіцяв допомогти вступити на навчання до Рівненської медичної академії.

Оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими обласного управління поліції викрили неправомірну діяльність професора. Учора, 14 липня, останнього затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання ним обумовленої суми «винагороди».

Наразі вирішується питання щодо повідомлення освітянину про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди).

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Рівненська обласна прокуратура.

У разі доведення вини, фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

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