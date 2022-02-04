YouTube заблокував два підсанкційні українські канали та акаунти так званих «ЛДНР»

Відеохостинг Youtube видалив канали «Перший незалежний» та UkrLive, які потрапили під санкції РНБО. Також були заблоковані й акаунти бойовиків.

Подробиці блокування українських каналів — в матеріалі РБК-Україна.

Канали «Перший незалежний» та UkrLive були заблоковані відеохостингом Youtube. Рада нацбезпеки та оборони України раніше ввела щодо них санкції.

Як відзначає відеохостинг, їх було заблоковано через «порушення правил спільноти Youtube». Водночас після їх видалення — з’явилися нові акаунти підсанкційних телеканалів.

Також були заблоковані й канали, що пов’язані із бойовиками «ЛДНР». Йдеться про:

луганський інформаційний центр;

державну телекомпанію «ЛНР»;

міністерство інформації «ДНР»;

народну міліцію «ДНР»;

народну міліцію «ЛНР».