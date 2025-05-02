З Німеччини екстрадовано підозрюваного у торгівлі людьми, вимаганні та шахрайстві

Упродовж кількох років 55-річний житель Черняхівської громади переховувався від слідства за кордоном. За ініціативи правоохоронців Житомирщини та за сприяння колег Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НПУ чоловіка затримали та екстрадували до України.

Правоохоронці зібрали докази причетності фігуранта до торгівлі людьми, вимагання та шахрайства, вчинених упродовж 2020-2021 років. Під час досудового розслідування чоловік «зник»: перестав з’являтися за місцем проживання, змінив коло спілкування та контактні номери, всіляко уникав зустрічі з поліцейськими. Тож у 2023 році йому було заочно повідомлено про підозру в учиненні злочинів та оголошено у розшук.

Оперативники Житомирського районного управління поліції №1 спільно з колегами з Управління карного розшуку ГУНП в області провели низку розшукових заходів. У результаті з’ясували, що 2 роки тому чоловік виїхав з родиною за кордон. Підозрюваний оселився в одному з міст Федеративної Республіки Німеччини.

Відтак за ініціативи українських правоохоронців чоловіка було затримано німецькими колегами та днями екстрадовано до України. У судовому засіданні йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми), ч. 2 ст. 189 (Вимагання) та ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) КК України проводять слідчі слідчого управління ГУНП області. Фігуранту може загрожувати до 12 років ув’язнення.

Житомирське районне управління поліції №1