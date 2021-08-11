Кримінальник з ножем пограбував поштове відділення в Києві

У Києві озброєний ножем 35-річний зловмисник скоїв розбійний напад на поштове відділення в Деснянському районі.

Як повідомили в поліції Києва, грабіжник зайшов в приміщення і, погрожуючи працівниці, забрав з каси 22 тисячі гривень.

Особу нападника змогли встановити завдяки записам з камер спостереження, і хоча він намагався сховатися в Київській області, спроба закінчилася затриманням.

Виявилося, що раніше грабіжник неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, за які більше десяти років провів за гратами.

Кримінальне провадження розпочато за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу («Розбій, поєднаний з проникненням у житло, приміщення чи сховище»).

«Слідчі готують повідомлення про підозру затриманому» — повідомив начальник кримінальної поліції Деснянського управління поліції Києва Андрій Табала.

За скоєне рецидивісту загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна. // Юлія ЛУГОВА, «ФАКТИ»