Київський апеляційний суд залишив без змін вирок «злодію в законі» за замах на вбивство

Чернігівською обласною прокуратурою забезпечено підтримання публічного обвинувачення під час розгляду Київським апеляційним судом кримінального провадження стосовно «злодія в законі» на прізвисько «Гега Озургетський» за фактами вчинення замаху на умисне вбивство іноземця та погрози вбивством працівнику правоохоронного органу (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 345 КК України).

У судовому засіданні прокурором доведено, що у 2017 році засуджений, перебуваючи у Чернігівському пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України, у ході конфлікту завдав ножових поранень громадянину Узбекистану.

Під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу «Гега Озургетський» погрожував прокурору вбивством.

У подальшому, підсудний порушив умови відбування домашнього арешту та втік з України, у зв’язку з чим тривалий час перебував у міжнародному розшуку.

«Злодія в законі» у 2019 році було затримано в одній із країн Європейського Союзу та екстрадовано до України для притягнення до кримінальної відповідальності.

Чернігівський районний суд Чернігівської області визнав підсудного винним у вчиненні інкримінованих злочинів та призначив покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Ухвалою від 10.11.2022 Київський апеляційний суд залишив у силі призначене «злодію в законі» покарання.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури