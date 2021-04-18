На Вінниччині судитимуть листоношу, яка привласнювала чужі гроші

До суду спрямовано обвинувальний акт щодо жительки Хмільницького району, яка обвинувачується у вчиненні двох кримінальних правопорушень. Громадянці 43 роки, їй загрожує до 8 років позбавлення волі.



У ході слідства було встановлено, що протягом 2020-2021 років громадянка, яка працювала на посаді листоноші, зловживала довірою громадян та незаконно заволоділа їх коштами.

Про це повідомляє місцева прокуратура.

Вона пропонувала оформити передплату на періодичні друковані видання. Забираючи кошти собі, ніяких передплат вона не оформлювала. Аналогічних фактів злочину було зафіксовано 18. Також встановлено, що вона привласнювала субсидії, які були призначені на оплату «комуналки». Загалом нею було привласнено більше 13 тис. гривень коштів громадян.

Йдеться про наступні кримінальні правопорушення: ч. ч. 1, 2 ст. 190 ККУ (заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою) та ч. 3 ст. 191 ККУ (привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно). // Діло