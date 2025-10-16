З Німеччини в Україну екстрадували іноземця, який підозрюється у розбійному нападі на інкасаторів

За дорученням Офісу Генерального прокурора Житомирська обласна прокуратура забезпечила екстрадицію з Федеративної Республіки Німеччина до України іноземця. Чоловіку інкримінують розбійний напад на інкасаторів та замах на вбивство працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 262, ст. 348 КК України).

Встановлено, що у вересні 2019 року громадянин іноземної держави разом зі спільником, застосувавши вогнепальну зброю та використовуючи одяг із символікою «Служби безпеки України», вчинили розбійний напад на поліцейських Управління поліції охорони в Житомирі, які транспортували грошові кошти. Вони поранили одного з працівників поліції та заволоділи табельною вогнепальною зброєю.

Декілька років підозрюваний переховувався за кордоном, уникаючи відповідальності.

Завдяки скоординованим діям Житомирської обласної прокуратури, сектору міжнародного поліцейського співробітництва та компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина, підозрюваного затримали та 13 жовтня 2025 року передали українським правоохоронцям.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

У разі доведення вини, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Стосовно іншого учасника нападу, який також є іноземцем, вживаються заходи для встановлення його місцезнаходження та затримання, у тому числі міжнародного характеру.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ Нацполіції у Житомирській області.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури