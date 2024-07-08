З-під завалів будинку в Києві дістали тіла матері з двома дітьми

Росіяни вбили родину, вдаривши по багатоповерхівці у столиці.

З-під завалів зруйнованої внаслідок російської ракетної атаки по Києву будівлі дістали тіла жінки та двох її дітей.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомила уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

“Я отримала від наших слідчих органів фотографії з мертвими дітьми, яких дістали з-під завалів. Це дівчинка дев’яти років, хлопчик 11 років та їх мама. Ці діти точно не очікували, що сьогодні їх життя закінчиться”, – сказала вона.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій України повідомляють про двох загиблих дітей у Шевченківському районі столиці, де російським ударом було зруйновано під’їзд багатоповерхівки, знищено 15 квартир. // ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ