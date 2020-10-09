У Чернігові викрили організовану групу фальсифікаторів алкогольної продукції

Слідчі Головного управління Нацполіції в Чернігівській області спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань та підрозділу внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури провели сьогодні 13 одночасних обшуків в оселях фігурантів та орендованих ними складських приміщеннях.

Санкціоновані обшуки відбулися в рамках розслідування кримінальних проваджень, відкритих за частиною 1 статті 199 та частиною 3 статті 204 Кримінального кодексу України. Перша з них визначає відповідальність за виготовлення чи інші незаконні операції щодо, серед іншого, підроблених марок акцизного податку. Друга — за незаконне виготовлення або збут підакцизних товарів, небезпечних для життя чи здоров’я людей.

Поліцейські провели обшуки одночасно за всіма визначеними адресами — як у помешканнях деяких фігурантів, так і в складських приміщеннях, орендованих членами групи задля зберігання і відвантаження контрафактної продукції.

В ході обшуків поліція вилучила дві тонни рідини з характерним запахом спирту (конкретний хімічний склад встановить експертиза), а також майже 2 тисячі літрів розфасованого алкогольного фальсифікату. Крім цього, вилучено стоси паперів «чорної бухгалтерії» та гроші у вітчизняній, американській та європейській валютах — сумарно в еквіваленті майже 600 тисяч гривень.

Вилучено і транспортні засоби, які слугували для перевезень сировини для підпільного виробництва та готового фальсифікату. З цією метою зловмисники використовували мікроавтобуси, а не вантажівки, щоб не привертати зайвої уваги.

Також під час обшуку поліцейські виявили та вилучили понад 40 тисяч пачок цигарок, теж без марок акцизного збору. Походження товару та шляхи його подальшого збуту будуть встановлені в ході подальшого розслідування.

Слідчі поліції встановили, що члени «алкогольного синдикату» відвантажували свою контрафактну продукцію як покупцям із самого Чернігова, так і замовникам з різних куточків області. Конкретні ланцюжки збуту наразі з’ясовуються.

Триває досудове розслідування у названих кримінальних провадженнях.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області