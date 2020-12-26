На Львовщине полиция нашла юных подонков, жестокое избивших собаку

Во Львовской области правоохранители установили личности подростков, причастных к жестокому обращению с собакой, а также открыли дело, передает ГУ НП во Львовской области.

В ходе мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию, где говорилось о том, что якобы в городе Броды неизвестные поместили собаку в мешок и избили ее, после чего животное погибло.

Правоохранители немедленно начали по этому факту проверку.

«… полицейские установили личности злоумышленников — ими оказались 16-летний парень и 14-летняя девушка, жители Бродовского района.

Также установлено, что 23 декабря около 17.00, на свалке возле одного из сел района, школьник поместил собаку в мешок и несколько раз ударил животное металлической трубой. Очевидцем происшествия была его несовершеннолетняя знакомая», — говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители разыскали собаку и доставили животное в ветеринарную больницу, ее жизни ничего не угрожает.

По данному факту дознаватели Бродовского отделения полиции, под процессуальным руководством Радеховской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — ограничение свободы на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается. // УНН