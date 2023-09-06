За системне хабарництво під час розмитнення товарів судитимуть очільницю Житомирської митниці та її спільників
Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно начальниці Житомирської митниці, яка спільно із двома співучасниками організувала корупційну схему отримання неправомірної вигоди від підприємців при розмитненні товарів (ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, до складу організованої групи входили очільниця Житомирської митниці, начальник відділу митниці та митний брокер. Вказані особи організували корупційний механізм сприяння декларантам у безперешкодному митному оформленні імпортних товарів, а також нестворенні штучних перешкод у здійсненні митних процедур.
Для цього вони розробили систему тарифів з надання незаконних послуг з приховування від митного контролю, підміни номенклатури тощо.
Ціни на такі послуги коливалися від 200 гривень до 400 доларів США за одну декларацію в залежності від виду послуги, номенклатури товару та країни походження товарів.
У ході досудового розслідування задокументовано декілька епізодів передачі підозрюваним грошових коштів за надані «послуги».
Їх затримали під час отримання чергового траншу неправомірної вигоди у сумі 2 800 доларів США та 50 000 гривень.
Обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.
Досудове розслідування здійснювалось слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводження працівників ГУ «Д» ДЗНД Служби безпеки України.
Пресслужба Київської міської прокуратуриTweet