З Польщі до України екстрадовано підозрюваного у вчиненні смертельної ДТП на Хмельниччині

За результатами розгляду запиту Офісу Генерального прокурора компетентними органами Республіки Польща прийнято рішення про видачу (екстрадицію) громадянина України, який розшукувався правоохоронцями Хмельницької області для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення смертельної ДТП.

Підозрюваного передали українським правоохоронцям 9 січня 2025 року на міжнародному пункті пропуску «Устилуг-Зосін».

За даними слідства, екстрадованим є мешканець Кам’янець-Подільського району, який у липні 2023 року вчинив дорожньо-транспортну пригоду поблизу селища Меджибіж на Хмельниччині. На автодорозі тоді тривав ремонт.

Водій, керуючи автомобілем Volkswagen Transporter, не відреагував на попереджувальні знаки, виїхав на узбіччя та допустив наїзд на працівника, який виконував дорожні роботи. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Чоловіку було повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України) та обрано запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту. Однак підозрюваний ухилився від органу досудового розслідування й виїхав до Республіки Польща, що стало підставою для його міжнародного розшуку.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснює слідче управління ГУ Нацполіції в Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора