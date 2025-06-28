З Польщі екстрадували чоловіка, який підозрюється в крадіжці та підпалі аграрного підприємства

Співробітники сектору міжнародного поліцейського співробітництва, кримінальної поліції та слідства відділу поліції № 1 (м. Старокостянтинів) Хмельницького РУП у співпраці з органами прокуратури та польськими колегами 26 червня провели процедуру екстрадиції 32-річного підозрюваного до України. Тут його взяли під варту. Розслідування триває.

Слідством встановлено, що в серпні 2019 року підозрюваний разом зі своїм знайомим вчинив крадіжку з аграрного підприємства, а потім підпалив приміщення, завдавши шкоди на суму понад 250 000 гривень.

Співучасника поліцейські затримали практично одразу. Він уже відбув покарання за вчинення злочину. А от його напарник деякий час переховувався і того ж місяця виїхав за кордон. Його оголосили спочатку в державний, а потім у міжнародний розшук.

І от нещодавно від польських правоохоронців надійшла інформація, що фігуранта затримали у Варшаві. 26 червня його екстрадували до України.

Відповідно до ухвали Старокостянтинівського районного суду чоловіка затримали та доставили в Старокостянтинів для проведення подальших слідчих дій. До рішення суду він перебуватиме під вартою.

Фігурантові доведеться відповідати за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення чи пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Йому може загрожувати до 10 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області