З виставки в PinchukArtCentre у Києві вкрали картину

Відповідне звернення вже подали в поліцію.

У музеї сучасного мистецтва PinchukArtCentre повідомили про викрадення твору мистецтва з діючої виставки.

Про це йдеться на офіційній сторінці мистецького центру у фейсбуці.

“Попри те що наші камери чітко зафіксували обличчя правопорушника, ми закликаємо його повернути роботу протягом двох днів”, – пишуть працівники центру, зазначивши, що відповідне звернення вже подали в поліцію.

У центрі наголошують на відповідальності за крадіжку: згідно з частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу, злодію загрожує від пяти до восьми років позбавлення волі.

Яку саме картину викрадено – не повідомляють. Але відомо, що зараз в PinchukArtCentre проходять одразу чотири виставки: