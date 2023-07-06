За ₴100 тисяч працівник АТ «Хмельницькобленерго» пропонував боржниці «скрутити» лічильник

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру працівнику АТ «Хмельницькобленерго» за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Підозрюваний, до обов’язків якого входило здійснювати енергоінспекцію в електроустановках споживачів, запропонував місцевій жительці, яка мала значну заборгованість по несплаті за електроенергію, «скрутити» лічильник.

Свої «послуги» за зменшення фактичних обсягів споживання електрики оцінив в 100 тис грн.

Його затримано при передачі коштів в порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області за оперативного супроводу Управління СБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури